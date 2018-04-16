У Мелітополі затримано дилера, який збував наркотики через закладки. ФОТО

О 04:30 до чергової частини Мелітопольського відділу поліції надійшла скарга на квартирантів, які тимчасово мешкають по вулиці Гетьманській в Мелітополі.

Поліцейські встановили, що в квартирі проживає мешканець Кривого Рогу 1992 року народження. Чоловік раніше вже був засуджений за скоєння корисливих злочинів.

Під час огляду помешкання поліцейські виявили та вилучили 20 зіп-пакетів з кристалічною речовиною («метамфетамін»), пістолет, револьвер, ноутбук, 11 мобільних телефонів, 8 сім-карток різних телефонних операторів, записник з телефонами та гроші. Встановлено, що чоловік зберігав наркотичні засоби з метою збуту шляхом «закладок».

Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники поліції Запорізької області викрили 57 підозрюваних у збуті наркотиків.

Нагадаємо, що поліцейські встановили особу та затримали чоловіка, який у місті Токмак збув наркотичний засіб «метамфетамін».

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області