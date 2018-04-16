У Харкові легковик розірвав скутер, який виїхав на зустрічну, є загиблі. ФОТО

У Харкові легковик розірвав скутер, який виїхав на зустрічну, є загиблі. ФОТО

13:20 16.04.2018
  • У Харкові легковик розірвав скутер, який виїхав на зустрічну, є загиблі. ФОТО
  • У Харкові легковик розірвав скутер, який виїхав на зустрічну, є загиблі. ФОТО

Подія сталася на окружній дорозі неподалік ринку "1 кілометр".

За попередніми даними, 17-річний водій скутера виїхав на зустрічну смугу руху, в результаті чого допустив зіткнення з автомобілем «Daewoo Lanos».

Внаслідок події неповнолітній харків’янин загинув на місці.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України
На даний час поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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