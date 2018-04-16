На Луганщині перекинувся легковик, серед постраждалих двоє дітей. ФОТО

На Луганщині перекинувся легковик, серед постраждалих двоє дітей. ФОТО

13:40 16.04.2018
  • На Луганщині перекинувся легковик, серед постраждалих двоє дітей. ФОТО
  • На Луганщині перекинувся легковик, серед постраждалих двоє дітей. ФОТО
  • На Луганщині перекинувся легковик, серед постраждалих двоє дітей. ФОТО

На 181 км + 300 м автодороги Р-66, у Попаснянському району, 31-річна жінка-водій автомобіля «CHERY QQ», не обравши безпечну швидкість руху, не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїжджої частини де сталося перекидання автівки.

Внаслідок ДТП за медичною допомогою з легкими травмами звернулися троє пасажирів: 50-річна жінка, 2-річний хлопчик та 10-річна дівчинка, які від госпіталізації відмовились. Водій автомобіля не постраждала.

Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку.

Всі обставини та причини ДТП наразі встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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