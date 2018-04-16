На Донеччині легковик під час ДТП збив необачну літню жінку. ФОТО

На Донеччині легковик під час ДТП збив необачну літню жінку. ФОТО

15:40 16.04.2018
  • На Донеччині легковик під час ДТП збив необачну літню жінку. ФОТО
  • На Донеччині легковик під час ДТП збив необачну літню жінку. ФОТО

О 12:30 оперативний черговий Волноваського відділу поліції отримав повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду неподалік Нікольського. На місце негайно виїхали співробітники групи реагування патрульної поліції та слідчий.

За попередніми даними, було встановлено, що, прямуючи у бік Павловки, 45- річний водій автомобіля «ВАЗ- 21440» скоїв наїзд на 66-річну жінку жінку, яка вийшла з автобуса та перетинала дорогу в неналежному місці.

В результаті мешканка Вугледару, яка в цей час прямувала на дачу, отримала тяжкі тілесні ушкодження. Водій відразу викликав швидку допомогу та поліцейських.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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