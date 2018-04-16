Дві жінки постраждали під час карколомної ДТП на Прикарпатті. ФОТО

Близько 16 год. 30 хв., у Калуші на перехресті вулиць Чорновола та Європейської трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

Як попередньо встановлено, 44-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем марки «SKODA Octavia», рухаючись по вул. Чорновола, виїжджаючи на перехрестя доріг Европейська-Руська не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем марки «NISSAN Primastar» під керуванням 25-річного мешканця одного із сіл району, який в той час рухався по головній дорозі. В результаті зіткнення водій автомобіля «NISSAN Primastar» не справився з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем марки «Hyundai» під керуванням 45-річної місцевої мешканки.

Внаслідок ДТП водійка автомобіля марки «Hyundai» отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому середньої третини правої гомілки, а її 25-річна пасажирка отримала – забій м’яких тканин та садну середньої третини лівої гомілки.

За результатами проведеного медичного освідчення, усі водії були тверезі.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області