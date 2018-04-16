Київська поліція встановлює обставини стрілянини та поранення двох людей. ФОТО

Київська поліція встановлює обставини стрілянини та поранення двох людей. ФОТО

15:00 16.04.2018
  • Київська поліція встановлює обставини стрілянини та поранення двох людей. ФОТО
  • Київська поліція встановлює обставини стрілянини та поранення двох людей. ФОТО
  • Київська поліція встановлює обставини стрілянини та поранення двох людей. ФОТО
  • Київська поліція встановлює обставини стрілянини та поранення двох людей. ФОТО
  • Київська поліція встановлює обставини стрілянини та поранення двох людей. ФОТО
  • Київська поліція встановлює обставини стрілянини та поранення двох людей. ФОТО
  • Київська поліція встановлює обставини стрілянини та поранення двох людей. ФОТО

Між чоловіками виник конфлікт, у розпалі якого пролунало кілька пострілів. Внаслідок події постраждало двоє осіб: одного із них  доставили в лікарню, іншого не госпіталізовували.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Обухівській чути постріли. На виклик негайно виїхали патрульні наряди, слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції.

Учасників конфлікту для з’ясування обставин та причин інциденту доставляють в управління поліції. На місці події проводяться всі необхідні слідчі дії.

Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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