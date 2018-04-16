На Київщині під час пожежі трагічно та жахливо загинула людина. ФОТО

16 квітня о 08:58 до оперативно-диспетчерської служби Сквирського району надійшло повідомлення про загорання приватної житлової будівлі в с. Безпечна, на вул. Набережна.

До місця виклику було направлено черговий караул ї Державної пожежно-рятувальної частини

На місці події рятувальниками встановлено, що загорання розпочалось у веранді.

Під час гасіння пожежі рятувальниками виявлено тіло власника 1949 р. н., який через сильне задимлення не зміг вийти з приміщення.

Пожежу локалізовано о 09:45 та повністю ліквідовано о 11:25.

На місці пожежі працювало 2 одиниць техніки та 7 чоловік особового складу.

Причина загорання наразі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області