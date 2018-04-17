У Лисичанську вантажівка знищила маршрутку, четверо людей поранені. ФОТО

У Лисичанську вантажівка знищила маршрутку, четверо людей поранені. ФОТО

07:40 17.04.2018
  • У Лисичанську вантажівка знищила маршрутку, четверо людей поранені. ФОТО
  • У Лисичанську вантажівка знищила маршрутку, четверо людей поранені. ФОТО
  • У Лисичанську вантажівка знищила маршрутку, четверо людей поранені. ФОТО
  • У Лисичанську вантажівка знищила маршрутку, четверо людей поранені. ФОТО
  • У Лисичанську вантажівка знищила маршрутку, четверо людей поранені. ФОТО
  • У Лисичанську вантажівка знищила маршрутку, четверо людей поранені. ФОТО
  • У Лисичанську вантажівка знищила маршрутку, четверо людей поранені. ФОТО
  • У Лисичанську вантажівка знищила маршрутку, четверо людей поранені. ФОТО
  • У Лисичанську вантажівка знищила маршрутку, четверо людей поранені. ФОТО
  • У Лисичанську вантажівка знищила маршрутку, четверо людей поранені. ФОТО

На перехресті вулиць Машинобудівельників та вул. Гора Попова м. Лисичанськ сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «МАЗ» та мікроавтобусу «Рута».

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів та водій мікроавтобусу «Рута», а також пасажир автомобіля «МАЗ».

На місце події працювали співробітники ГУНП Лисичанського відділу поліції та патрульної поліції, фахівці ДСНС та лікарі швидкої медичної допомоги.

Проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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