Як у Кропивницьому патрульні поліції за Лексусом ганялися. ФОТО

Патрулюючи вулицю Попова, екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль Lexus RX 300, який проїхав регульоване перехрестя на забороняючий сигнал світлофора.

Охоронці порядку одразу подалу порушнику сигнал про зупинку, втім водій вимогу патрульних проігнорував і продовжив рух, збільшуючи швидкість. Розпочалося переслідування.

Транспортний засіб Lexus рухався в сторону селища Соколівка.

Водій то з’їжджав з дороги і рухався полями та узбіччям, то знову виїжджав на трасу, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

Автомобіль наздогнали та заблокували на вулиці Центральній , с. Соколівка. Порушника одразу затримали. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

В салоні авто, на передньому сидінні, лежала напівпорожня пляшка горілки. Проходити освідування на стан алкогольного сп’яніння водій навідріз відмовився.

Патрульні склали на керманича протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння КУпАП), ст.122-2 (Невиконання вимог про зупинку) КУпАП, ч.2 ст. 122 (Проїзд на забороняючий сигнал світлофора) КУпАП.

Також, під час перевірки документів, патрульні звірили номер кузова з базою даних та виявили розбіжність, а сам номерний знак, як з’ясувалося, належить зовсім іншому транспортному засобу. Це є підстава вважати, що даний автомобіль є так званим «двійником».

Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Транспортний засіб евакуювали на арештмайданчик.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області