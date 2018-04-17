Поліція Павлограда розшукує свідків резонансної ДТП. ФОТО

Слідчим відділом Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 15 квітня поточного року.

Встановлено, що 15.04.2018 року близько 16 год. 15 хвилин водій мікроавтобуса «Iveco» виїхав з другорядної вул.Плеханова на головну вул.Дніпровську м.Павлограда, де допустив лобове зіткнення із зустрічним автобусом «Атаман» (маршрутне таксі № 1), який рухався по вул.Дніпровській м.Павлограда зі сторони вул.Центральної в напрямку вул.Комарова.

Внаслідок ДТП пасажири вказаного автобуса отримали тілесні ушкодження. Водій а/м «Iveco» з місця пригоди зник.

З метою проведення повного та об’єктивного розслідування обставин вказаної ДТП, просимо всіх свідків та очевидців пригоди, осіб, які мають корисну інформацію, а також власників відеореєстраторів повідомити корисну інформацію за телефонами:

чергова частина (05632) 6-22-31, 066-28-35-306 (чергова частина);050-65-76-831, 102 або будь-яким зручним для Вас способом.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

