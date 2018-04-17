У Вознесенську небайдужі перехожі затримали озброєного грабіжника. ФОТО

До чергової частини Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від 45-річної продавця магазину, розташованого по вул. Молодогвардійській у м. Вознесенськ, про те, що до торгового приміщення зайшов невідомий чоловік та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, намагався заволодіти грошовими коштами з каси.

Зі слів потерпілої, до магазину увійшов незнайомець та направився до холодильника з м’ясними виробами. Аби йому допомогти з вибором жінка підійшла до нього та побачила, що зловмисник дістав пістолет та наказав їй віддати кошти з каси. Не розгубившись, продавчиня швидко зачинила касу та почала кричати і кликати на допомогу. У цю мить на вулиці перебували троє місцевих мешканців, які одразу кинулися до приміщення та затримали злочинця. Зловмисник намагався утекти та здійснив постріл у повітря. Не зважаючи на це, вознесенці утримували чоловіка до приїзду правоохоронців.

43-річного мешканця Вознесенського району затримано в порядку ст. 208 КПК України. Але своєї провини чоловік не визнає, адже стверджує, що зайшов до магазину за цигарками, де нібито втратив свідомість після сварки ще з одним відвідувачем, який його вдарив.

Наразі надані свідчення зловмисника спростовуються показами свідків.

З місця події поліцейські вилучили зброю та гільзу, які направили на експертне дослідження.

Слідчими Вознесенського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 КК України «Розбій», що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникові про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області