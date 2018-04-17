Поліція затримала киянина, який погрожував т.в.о міністра охорони здоров‘я. ФОТО

Поліцейські Києва затримали зловмисника, який погрожував т.в.о міністра охорони здоров‘я.

Крім того, його підозрюють у чотирьох фактах вимагань. Впіймали чоловіка під час отримання посилки зі 100 тисячами гривень: таку суму він вимагав від власників заправки, в іншому випадку - погрожував її взірвати.

Кілька днів тому на урядову гарячу лінію надійшов дзвінок із погрозами на адресу т.в.о міністра охорони здоров‘я та вимогою її звільнення.

Відомості про подію слідчі Голосіївського управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного або громадського діяча) Кримінального кодексу України і розпочали пошуки зловмисника.

Під час розслідування з’ясувалося, що він може бути причетний до чотирьох фактів вимагань: три у Голосіївському та один у Дарницькому районі.



Сьогодні оперативники Дарницької поліції затримали чоловіка під час отримання посилки, у якій було 100 тисяч гривень: таку суму він вимагав у власників АЗС, при цьому в випадку відмови - погрожував влаштувати вибух.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України, зараз із ним спілкуються слідчі. Він - киянин, йому 31 рік.

За всіма фактами вимагань поліцейські розпочали кримінальні провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

