Кошмар у Кривому Розі: мінімум семеро людей загинули під час ДТП. ФОТО

Кошмар у Кривому Розі: мінімум семеро людей загинули під час ДТП. ФОТО

08:48 17.04.2018
  • Кошмар у Кривому Розі: мінімум семеро людей загинули під час ДТП. ФОТО
  • Кошмар у Кривому Розі: мінімум семеро людей загинули під час ДТП. ФОТО
  • Кошмар у Кривому Розі: мінімум семеро людей загинули під час ДТП. ФОТО
  • Кошмар у Кривому Розі: мінімум семеро людей загинули під час ДТП. ФОТО

За фактом резонансної дорожньо-транспортної пригоди в м. Кривий Ріг поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.

Повідомлення про ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса, який перевозив співробітників одного з підприємств м. Кривого Рогу, надійшло до поліції близько 05:53.

Подія сталася на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО.

Попередньо внаслідок аварії загинуло 7-ро людей, понад 10 постраждалих доставлені до лікарні.

Зараз на місці працюють слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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