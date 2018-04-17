Кошмар у Кривому Розі: мінімум семеро людей загинули під час ДТП. ФОТО
Кошмар у Кривому Розі: мінімум семеро людей загинули під час ДТП. ФОТО
За фактом резонансної дорожньо-транспортної пригоди в м. Кривий Ріг поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.
Повідомлення про ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса, який перевозив співробітників одного з підприємств м. Кривого Рогу, надійшло до поліції близько 05:53.
Подія сталася на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО.
Попередньо внаслідок аварії загинуло 7-ро людей, понад 10 постраждалих доставлені до лікарні.
Зараз на місці працюють слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.
За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області