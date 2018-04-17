На Львівщині мотоцикліст збив трьох велосипедистів та пішохода. ФОТО

На Львівщині мотоцикліст збив трьох велосипедистів та пішохода. ФОТО

13:00 17.04.2018
  • На Львівщині мотоцикліст збив трьох велосипедистів та пішохода. ФОТО
  • На Львівщині мотоцикліст збив трьох велосипедистів та пішохода. ФОТО
  • На Львівщині мотоцикліст збив трьох велосипедистів та пішохода. ФОТО
  • На Львівщині мотоцикліст збив трьох велосипедистів та пішохода. ФОТО
  • На Львівщині мотоцикліст збив трьох велосипедистів та пішохода. ФОТО
  • На Львівщині мотоцикліст збив трьох велосипедистів та пішохода. ФОТО
Внаслідок ДТП всі учасники отримали тілесні ушкодження, троє з них – госпіталізовані.
 
Дорожньо-транспортна пригода сталась у місті Броди. Водій мотоцикла «Хонда», 28-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на трьох велосипедистів, які стояли на узбіччі дороги та на пішохода, який йшов тротуаром. Велосипедисти – дві 14 - річні місцеві мешканки та на рік молодший за них мешканець одного з сіл району, пішохід – 68-річний мешканець Бродів.
 
Внаслідок наїзду травми отримали усі учасники дорожньо-транспортної пригоди, госпіталізовані троє – велосипедистка, пішохід та мотоцикліст.
 
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви націоналістів, які зірвали покладання квітів до пам’ятника Ватутіну в Києві?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.