На Львівщині мотоцикліст збив трьох велосипедистів та пішохода. ФОТО

Внаслідок ДТП всі учасники отримали тілесні ушкодження, троє з них – госпіталізовані.

Дорожньо-транспортна пригода сталась у місті Броди. Водій мотоцикла «Хонда», 28-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на трьох велосипедистів, які стояли на узбіччі дороги та на пішохода, який йшов тротуаром. Велосипедисти – дві 14 - річні місцеві мешканки та на рік молодший за них мешканець одного з сіл району, пішохід – 68-річний мешканець Бродів.

Внаслідок наїзду травми отримали усі учасники дорожньо-транспортної пригоди, госпіталізовані троє – велосипедистка, пішохід та мотоцикліст.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області