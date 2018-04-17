View the full image На Рівненщині бійці ДСНС врятували корову, яка застрягла в річці

О 20:02 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» від стурбованих громадян надійшло повідомлення, що в річці Случ на мілині знаходиться корова, яка не може самостійно вибратися на берег.

Дістати власними силами свійську тварину люди не змогли, тому і звернулися по допомогу до рятувальників. На місце події виїхали співробітники 4-го державного пожежно-рятувального поста села Соснове.

Рятувальники обв’язали тварину та обережно витягли її на берег. Ветеринар, який оглянув тварину, жодних серйозних травм не виявив.

Власниця корови щиро подякувала рятувальникам за чуйність і оперативність.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області