На Рівненщині бійці ДСНС врятували корову, яка застрягла в річці

На Рівненщині бійці ДСНС врятували корову, яка застрягла в річці

21:30 17.04.2018

О 20:02 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» від стурбованих громадян надійшло повідомлення, що в річці Случ на мілині знаходиться корова, яка не може самостійно вибратися на берег.

Дістати власними силами свійську тварину люди не змогли, тому і звернулися по допомогу до рятувальників. На місце події виїхали співробітники 4-го державного пожежно-рятувального поста села Соснове.

Рятувальники обв’язали тварину та обережно витягли її на берег. Ветеринар, який оглянув тварину, жодних серйозних травм не виявив.

Власниця корови щиро подякувала рятувальникам за чуйність і оперативність.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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