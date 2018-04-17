У Малині, що на Житомирщині, чоловік загинув у палаючій хаті. ФОТО

17 квітня о 04:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному цегляному житловому будинку в м. Малин. Про це рятувальників сповістила сусідка, яка вранці побачили вогонь, що вже встиг повністю охопити дах оселі розташованої неподалік.

На місці події бійці ДСНС встановили, що горить дах оселі та всередині спостерігається сильна задимленість. Осередок загоряння знаходився в одній із житлових кімнат – там горіли речі домашнього вжитку на площі 12 кв. м. Оцінивши обстановку керівник гасіння пожежі прийняв рішення залучити ще одну одиницю спецтехніки для підвозу води.

В одній з кімнат рятувальники виявили тіло 50-річного власника житла без ознак життя. Він знаходився біля вікна. Ймовірно чоловік намагався вибратися із вогняної пастки, але у нього нічого не вийшло.

Зусиллями рятувальників о 05:02 загоряння було локалізовано та 06:40 – ліквідовано. Вогнем знищено 60 кв. м даху будинку та речі домашнього вжитку в житловій кімнаті на площі 12 кв. м.

До ліквідації займання залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежної техніки.

Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області