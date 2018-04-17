На Рівненщині автомобіль під час ДТП тяжко травмував юного мотоцикліста. ФОТО

На Рівненщині автомобіль під час ДТП тяжко травмував юного мотоцикліста. ФОТО

16:40 17.04.2018
  • На Рівненщині автомобіль під час ДТП тяжко травмував юного мотоцикліста. ФОТО
  • На Рівненщині автомобіль під час ДТП тяжко травмував юного мотоцикліста. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу Старого Села близько четвертої години ночі.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що на місцевій автодорозі водій автомобіля «Opel Vectra», 21-річний житель села Переходичі здійснив наїзд на припаркований обабіч дороги мотоцикл, за кермом якого перебував 17-річний хлопець.

Потерпілого доставили до Рокитнівської центральної районної лікарні, де медики діагностували в нього важку відкриту черепно-мозкову травму, перелом кісток склепіння черепа та численні забої. Після цього юнака госпіталізували до однієї з лікарень обласного центру. За його життя борються медики.

Водій за результатами освідування перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження потерпілому у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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