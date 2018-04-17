У Харкові під час ДТП мотоцикл вилетів на капот автомобіля, є поранені. ФОТО
У Харкові під час ДТП мотоцикл вилетів на капот автомобіля, є поранені. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні, близько 22:00 на вулиці Пушкінській.
Автомобіль «ВАЗ» при повороті скоїв зіткнення з мотоциклом «Honda», який рухався по вулиці Пушкінській у бік станції метро «Архітектора Бекетова».
28-річний водій мотоциклу та його пасажир, 22-річна жінка, госпіталізовані до лікарні.
Чоловік отримав забої та черепно-мозкову травму. У жінки лікарі виявили перелом стегна та забої.
Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку Київського відділу поліції. Обставини події з’ясовуються.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області