У Харкові під час ДТП мотоцикл вилетів на капот автомобіля, є поранені. ФОТО

У Харкові під час ДТП мотоцикл вилетів на капот автомобіля, є поранені. ФОТО

17:30 17.04.2018
  • У Харкові під час ДТП мотоцикл вилетів на капот автомобіля, є поранені. ФОТО
  • У Харкові під час ДТП мотоцикл вилетів на капот автомобіля, є поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні, близько 22:00 на вулиці Пушкінській.

Автомобіль «ВАЗ» при повороті скоїв зіткнення з мотоциклом «Honda», який рухався по вулиці Пушкінській у бік станції метро «Архітектора Бекетова».
28-річний водій мотоциклу та його пасажир, 22-річна жінка, госпіталізовані до лікарні.

Чоловік отримав забої та черепно-мозкову травму. У жінки лікарі виявили перелом стегна та забої.

Інформація про подію зареєстрована в Журналі єдиного обліку Київського відділу поліції. Обставини події з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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