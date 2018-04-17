У Лубнах, що на Полтавщині, автомобіль на переході збив жінку. ФОТО

Подія сталася близько на проспекті Володимирському.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 48-річний водій автомобіля «ВАЗ» здійснив наїзд на 59-річну жінку, яка в цей час переходила вулицю.

В результаті ДТП, потерпіла жінка із тілесними ушкодженнями була доставлена до місцевої лікарні.

Правоохоронцями за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України та триває досудове слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області