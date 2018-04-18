Поліція Харківщини розшукує свідків ДТП, в якій загинули четверо людей. ФОТО

Поліція Харківщини розшукує свідків ДТП, в якій загинули четверо людей. ФОТО

00:00 18.04.2018
  • Поліція Харківщини розшукує свідків ДТП, в якій загинули четверо людей. ФОТО
  • Поліція Харківщини розшукує свідків ДТП, в якій загинули четверо людей. ФОТО
  • Поліція Харківщини розшукує свідків ДТП, в якій загинули четверо людей. ФОТО
  • Поліція Харківщини розшукує свідків ДТП, в якій загинули четверо людей. ФОТО

Працівники поліції встановлюють очевидців аварії, яка сталася на автошляху «Чугуїв-Мілове» 09 квітня о 12:40.

В результаті зіткнення двох автомобілів «Hyundai Tucson» та «Daewoo Lanos» загинуло четверо людей.

Шановні громадяни, якщо ви стали свідком чи очевидцем даної дорожньо-транспортної пригоди або маєте будь-яку інформацію про подію, просимо звертатися за телефонами: 097-222-69-70; 066-047-08-54 або за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, чи іншим зручним для вас способом.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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