Поліція Харківщини розшукує свідків ДТП, в якій загинули четверо людей. ФОТО

Працівники поліції встановлюють очевидців аварії, яка сталася на автошляху «Чугуїв-Мілове» 09 квітня о 12:40.

В результаті зіткнення двох автомобілів «Hyundai Tucson» та «Daewoo Lanos» загинуло четверо людей.

Шановні громадяни, якщо ви стали свідком чи очевидцем даної дорожньо-транспортної пригоди або маєте будь-яку інформацію про подію, просимо звертатися за телефонами: 097-222-69-70; 066-047-08-54 або за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, чи іншим зручним для вас способом.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

