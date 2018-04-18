У Дніпрі патрульні затримали лиходіїв, які поцупили металеву парасольку. ФОТО

Чоловіків, які хотіли викрасти декоративну парасольку з лавки закоханих, затримали патрульні.

17 квітня, близько опівночі на Січеславській набережній до патрульного екіпажу звернулася жінка й повідомила, що двоє невідомих щойно вкрали декоративну металеву парасольку з лави для закоханих, що є популярним місцем для фотосесій, та везуть її у візку для продуктів.

Патрульні стали на пошуки зловмисників й незабаром помітиили їх. Ті кинулися навтьоки й сховалися в кущах, але поліцейські їх дістали звідти й затримали.

На місце події вони викликали слідчо-оперативну групу, а 20-річних крадіїв доставили до Соборного відділку поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпропетровської області