На Буковині мікроавтобус насмерть збив молодого пішохода. ФОТО
На Буковині мікроавтобус насмерть збив молодого пішохода. ФОТО
Трагічний інцидент мав місце на в’їзді у село Реваківці Кіцманського району. Керуючи мікроавтобусом марки «Мерседес», 52-річний житель Закарпаття допустив наїзд на пішохода.
Чоловік йшов уздовж неосвітленої проїжджої частини.
Удар мікроавтобуса став летальним для потерпілого, котрий загинув одразу на місці події. Поліцейські встановили особу загиблого, котрим виявився 29-річний житель Чортківського району Тернопільської області.
За результатами медичного освідчення водій був тверезий. Правоохоронцям кермувальник пояснив, що за мить до автопригоди роз'їхався із зустрічним автомобілем.
Внаслідок короткочасного осліплення світлом фар автівки, він вчасно не помітив пішохода.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області