Наслідки ДТП під Києвом: деблоковані тіло загиблого та троє поранених. ФОТО

Наслідки ДТП під Києвом: деблоковані тіло загиблого та троє поранених. ФОТО

17:30 18.04.2018
  • Наслідки ДТП під Києвом: деблоковані тіло загиблого та троє поранених. ФОТО
  • Наслідки ДТП під Києвом: деблоковані тіло загиблого та троє поранених. ФОТО

О 16:29 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в смт Глеваха на автодорозі Київ-Одеса.

До місця виклику було направлено черговий караул 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Васильків.

На місці події  рятувальниками встановлено, що відбулось лобове зіткнення автомобіля Волга ГАЗ 3110 з автомобілем Skoda Fabia.

Рятувальниками за допомогою механізованого інструменту було проведено деблокаційні роботи.

Внаслідок ДТП один з водіїв загинув на місці, ще троє людей отримали ушкодження та були терміново госпіталізовані до районної центральної лікарні.

Причина ДТП встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якщо вам запропонують продати свій голос на виборах, чи погодитесь ви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.