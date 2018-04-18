Наслідки ДТП під Києвом: деблоковані тіло загиблого та троє поранених. ФОТО
Наслідки ДТП під Києвом: деблоковані тіло загиблого та троє поранених. ФОТО
О 16:29 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в смт Глеваха на автодорозі Київ-Одеса.
До місця виклику було направлено черговий караул 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Васильків.
На місці події рятувальниками встановлено, що відбулось лобове зіткнення автомобіля Волга ГАЗ 3110 з автомобілем Skoda Fabia.
Рятувальниками за допомогою механізованого інструменту було проведено деблокаційні роботи.
Внаслідок ДТП один з водіїв загинув на місці, ще троє людей отримали ушкодження та були терміново госпіталізовані до районної центральної лікарні.
Причина ДТП встановлюється.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області