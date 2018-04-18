На Запоріжжі поліцейські вилучили у росіянина зброю та наркотики. ФОТО

Працівники Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області спільно зі слідчими в рамках розслідування кримінального провадження, під час профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» та загальнодержавних профілактичних заходів, провели обшук автомобіля «Hyundai Avatne» під керуванням іноземця.

Правоохоронці виявили та вилучили:

пістолет ПМ калібру 9мм з магазином та можливістю приєднання глушника;

8 набоїв калібру 9мм.;

наркотичний засіб вагою близько 200 г. (наркотичний засіб «амфетамін»).

Вилучену зброю, боєприпаси та наркотичний засіб направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Фігурант – громадянин Російської Федерації 1978 року народження, стосовно якого у січні 2017 року було прийнято рішення про його примусове повернення з території України з забороною подальшого в’їзду терміном на 3 роки. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальні провадження за ознаками ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статей передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області