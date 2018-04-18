За фактом смертельної ДТП на Київщині поліція затримала жінку-водія. ФОТО

За фактом смертельної ДТП на Київщині поліція затримала жінку-водія. ФОТО

22:30 18.04.2018
  • За фактом смертельної ДТП на Київщині поліція затримала жінку-водія. ФОТО
  • За фактом смертельної ДТП на Київщині поліція затримала жінку-водія. ФОТО

На 29-му кілометрі дороги Київ-Одеса (Васильківський район Київської області) в результаті зіткнення автомобілів «Шкода Фабія» та «ГАЗ 3110» загинув 54-річний чоловік.

Поліцейські встановили, що 36-річна кермувальниця іномарки на ділянці звуження дороги виїхала на зустрічну смугу, де допустила #зіткнення з другим автомобілем. Від отриманих ушкоджень пасажир «ГАЗУ» загинув на місці, водіїв та іншого пасажира з ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено в лікарню.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Жінка-водій після проведення медичного обстеження затримана в порядку ст.208 КПК України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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