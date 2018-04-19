У Житомирі поліцейські виявили у чоловіка зброю та синтетичні наркотики. ФОТО

Працівники Житомирського відділу поліції спільно з УСБУ в області під час обшуку у квартирі за місцем проживання 28-річного чоловіка вилучили два розібрані пістолети, гвинтівку, набої та наркотичні засоби, у тому числі розфасовані.

Санкціонований обшук проводився у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Відтак, ознайомивши чоловіка з відповідною ухвалою суду, поліцейські ретельно оглянули його житло. В одній з кімнат виявили пневматичну гвинтівку та два пістолети у розібраному стані, два магазини та набої різного калібру.

- Під час першочергової перевірки з’ясувалось, що один із знайдених у квартирі магазинів до бойової зброї є викраденим на Донеччині під час подій 2014 року, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Однак чоловік стверджує, що усі ці речі випадково знайшов.

Окрім того, поліцейські виявили у квартирі також порошкоподібну речовину, зовні схожу на амфетамін, уже розфасовані 23 фольгових пакетиків із таким же білим засобом та електронні ваги.

Нині усе вилучене направлено на експертне дослідження, за результатами якого прийматиметься рішення щодо остаточної правової кваліфікації події та відповідальності 28-річного молодика.

За незаконне поводження зі зброєю (ст. 363 ККУ) йому може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення терміном до 7 років, а за торгівлю наркотиками (ст. 307 ККУ) – до 8 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області