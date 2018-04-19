На Хмельниччині мотоблок врізався у стовп, є поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася в райцентрі Красилів.

Рухаючись зі спуску на мотоблоці «Зубр», потерпілий не впорався з керуванням і врізався в електроопору.

Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому ребер та лівобічного гемотораксу. Зараз потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні Красилівської центральної районної лікарні.

Лікарі розцінюють його стан як важкий.

Слідчі з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

