На Хмельниччині мотоблок врізався у стовп, є поранені. ФОТО
На Хмельниччині мотоблок врізався у стовп, є поранені. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталася в райцентрі Красилів.
Рухаючись зі спуску на мотоблоці «Зубр», потерпілий не впорався з керуванням і врізався в електроопору.
Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому ребер та лівобічного гемотораксу. Зараз потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні Красилівської центральної районної лікарні.
Лікарі розцінюють його стан як важкий.
Слідчі з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області