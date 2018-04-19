У Вінниці водій спочатку підвіз, а потім несподівано пограбував жінку. ФОТО

Близько 2-ї години 31-річний вінничанин пограбував жінку, яку підвозив додому. Коли його пасажирка виходила з машини, він вирвав сумку у неї з рук і зник в невідомому напрямку.

З цінних речей в сумці був лише телефон. Потерпіла одразу зателефонувала на 102.

Патрульним повідомили, що причетним до злочину є чоловік за кермом "Газелі" білого кольору. Після отримання орієнтування схожий за описом автомобіль інспектори виявили на одній із автозаправок міста, на вулиці Батозькій. Згодом заявниця впізнала водія.

На місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу. Зловмисника доставили до відділку поліції. Вже там він зізнався, де викинув сумку та телефон потерпілої.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Вінницької області