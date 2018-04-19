У Маріуполі поліцейські врятували покинуту у квартирі 5-річну дитину. ФОТО

Перелякану дитину зняли з балкону третього поверху, звідки вона кликала на допомогу.

Як з'ясувалося, батько зачинив малюка в квартирі, а сам пішов в магазин та зник на декілька годин.

Поліцейські склали відносно чоловіка адміністративний протокол.

До чергової частини Лівобережного відділення поліції надійшло повідомлення від небайдужих маріупольців, які почули крики про допомогу від маленького хлопчика. Голос доносився з третього поверху житлового будинку.

За вказаною адресою виїхали інспектори ювенальної превенції Лівобережного відділення та патрульні поліцейські.

На місці з’ясувалося, що батько покинув свого 5-річного сина самого у квартирі та тривалий час не повертався. Хлопчик злякався та почав кликати по допомогу.

Поліцейські одразу відшукали батька та зв’язалися з матір’ю малюка. Як виявилося, подружжя проживає окремо, має спільного сина, який інколи приходить погостювати до батька.

Інспектори провели профілактичну бесіду з матір’ю, а батько був притягнутий до відповідальності за ч.1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області