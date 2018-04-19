Як на Чернігівщині офіцер медслужби військового від АТО відмазував. ФОТО

Як на Чернігівщині офіцер медслужби військового від АТО відмазував. ФОТО

09:40 19.04.2018
  • Як на Чернігівщині офіцер медслужби військового від АТО відмазував. ФОТО
  • Як на Чернігівщині офіцер медслужби військового від АТО відмазував. ФОТО
  • Як на Чернігівщині офіцер медслужби військового від АТО відмазував. ФОТО

Поліція Чернігівщини та військова прокуратура викрили фельдшера однієї з військових частин Чернігівщини в отриманні 1500 доларів США неправомірної вигоди.

Використовуючи особисті дружні стосунки з командуванням військової частини, полковник медслужби запасу обіцяв за «винагороду» вплинути на службових осіб військової частини, щоб ті прийняли рішення замість відрядження військовослужбовця в зону АТО, відправити його у відпустку.

Викриття відбулося в рамках досудового розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України за процесуального керівництва військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України слідчими слідчого управління ГУНП в Чернігівській області спільно з працівниками управління захисту економіки під час проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій.

Військового фельдшера затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В ході обшуку виявлено та вилучено $1500.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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