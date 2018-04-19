У Києві поліція затримала наркодилера за торгівлю психотропами. ФОТО

У Києві поліція затримала наркодилера за торгівлю психотропами. ФОТО

10:40 19.04.2018
  • У Києві поліція затримала наркодилера за торгівлю психотропами. ФОТО
  • У Києві поліція затримала наркодилера за торгівлю психотропами. ФОТО
  • У Києві поліція затримала наркодилера за торгівлю психотропами. ФОТО
  • У Києві поліція затримала наркодилера за торгівлю психотропами. ФОТО
  • У Києві поліція затримала наркодилера за торгівлю психотропами. ФОТО
  • У Києві поліція затримала наркодилера за торгівлю психотропами. ФОТО
  • У Києві поліція затримала наркодилера за торгівлю психотропами. ФОТО

У ході реалізації оперативної інформації щодо збуту психотропних речовин слідчі Подільського управління поліції спільно із працівниками управління протидії наркозлочинності столичної поліції затримали наркоторговця.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, проведено санкціонований обшук вдома у  правопорушника на вулиці Олеся Гончара. Із квартири поліцейські вилучили два поліетиленових пакетики, у яких  знаходилося 114 таблеток екстазі, три пакетики з амфетаміном вагою близько 15 грам, електронні ваги та 30 тисяч гривень.

Вилучене направлено на експертне дослідження. За цінами «чорного» ринку вартість психотропних речовин становить понад 100 тисяч гривень.

«Окрім цього, зафіксовано факт збуту психотропних речовин фігурантом 18-річній дівчині та 19-річному хлопцю. Обох  доставили до управління поліції для з’ясування всіх обставин», - додав Владислав Іщенко.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наркоторговця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, це – 19-річний місцевий мешканець. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Після проведення першочергових слідчих дій та отримання висновків експертизи дії двох інших осіб будуть відповідно кваліфіковані.

Відділ комунікації поліції Києва

Тетяна Іванюсь

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якщо вам запропонують продати свій голос на виборах, чи погодитесь ви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.