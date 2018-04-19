У Києві поліція затримала наркодилера за торгівлю психотропами. ФОТО

У ході реалізації оперативної інформації щодо збуту психотропних речовин слідчі Подільського управління поліції спільно із працівниками управління протидії наркозлочинності столичної поліції затримали наркоторговця.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, проведено санкціонований обшук вдома у правопорушника на вулиці Олеся Гончара. Із квартири поліцейські вилучили два поліетиленових пакетики, у яких знаходилося 114 таблеток екстазі, три пакетики з амфетаміном вагою близько 15 грам, електронні ваги та 30 тисяч гривень.

Вилучене направлено на експертне дослідження. За цінами «чорного» ринку вартість психотропних речовин становить понад 100 тисяч гривень.

«Окрім цього, зафіксовано факт збуту психотропних речовин фігурантом 18-річній дівчині та 19-річному хлопцю. Обох доставили до управління поліції для з’ясування всіх обставин», - додав Владислав Іщенко.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наркоторговця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, це – 19-річний місцевий мешканець. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Після проведення першочергових слідчих дій та отримання висновків експертизи дії двох інших осіб будуть відповідно кваліфіковані.

Відділ комунікації поліції Києва

Тетяна Іванюсь