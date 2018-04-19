На Вінничині чоловік затіяв перестрілку з поліцією та був поранений. ФОТО

На телефон спецлінії поліції «102» надійшло повідомлення від 49-річної мешканки с. Вербка Чечельницького району про насильство в сім’ї.

На місце події негайно прибули працівники сектору реагування патрульної поліції. З’ясувалось, що в будинку в стані алкогольного сп’яніння чоловік заявниці погрожує їй рушницею.

Поліцейським вдалося вивести жінку з будинку. Вона не постраждала. Коли дебошир побачив працівників поліції - він відкрив стрілянину в бік поліцейських.

У відповідь поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю та поранив зловмисника в ногу.

Після цього 50-річний громадянин забарикадувався в помешканні. Поліцейські проводили перемовини, намагаючись переконати його вийти з будинку та добровільно здати зброю. Однак той відмовився.

Для затримання озброєного чоловіка начальником ГУНП у Вінницькій області Юрієм Педосом було введено операцію «Грім».

За рішенням керівництва Нацполіції та МВС України до проведення спецоперації залучили спецпідрозділ КОРД.

Спецпризначенці оперативно провели штурм будівлі, перед цим переконавшись, що в будинку, крім зловмисника, більше нікого немає.

Застосувавши заходи фізичного впливу, поліцейські затримали зловмисника, у нього вилучили зброю. Після чого йому була надана медична допомога.

Наразі на місці надзвичайної події працювала слідчо-оперативна група поліції. Проводяться першочергові слідчі дії.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області