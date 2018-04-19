На Рівненщині юнак за кермом насмерть збив людину на переході. ФОТО

Слідчо-оперативна група встановила, що поблизу села Біла Криниця, неподалік АЗС водій автомобіля «Renault Megane», 19-річний житель Гощанського району здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.

Від отриманих травм 46-річний житель Городища загинув на місці події.

За результатами медичного освідування водій був тверезим.

Слідчим управлінням за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівнеській області