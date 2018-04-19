Двоє людей поранені під час ДТП на закарпатському відрізку траси Київ-Чоп. ФОТО

На трасі Київ-Чоп поблизу селища Чинадієво за участі двох автомобілів трапилася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

На місці події працювали працівники слідчо-оперативної групи Мукачівського районного відділення поліції. Поліцейські попередньо встановили обставини аварії.

Так, 45-річний водій «Chevrolet Aveo», виконуючи поворот вліво, не надав перевагу в русі «Daewoo Lanos», внаслідок чого відбулось зіткнення.

В результаті аварії, 24-річний водій мешканець Львова та 46-річна пасажирка «Daewoo Lanos», жителька Свалявщини, отримали травми та були доставлені до місцевої лікарні.

Водіїв транспортних засобів освідчили, обидва були тверезі. Автомобілі помістили на спецмайданчик відділення поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесне ушкодження поліція розпочала слідство, кримінальне провадження відкрите за ч. 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

В ході розслідування справи поліція з’ясує всі обставини та причини дорожньої пригоди.

Слідчі вже призначили відповідні експертизи.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області