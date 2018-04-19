У Києві поліція затримала молодика, який жорстоко побив людину. ФОТО
У Києві поліція затримала молодика, який жорстоко побив людину. ФОТО
До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що по вулиці Дорогожицькій невідомий побив чоловіка.
На момент прибуття слідчо-оперативної групи постраждалого забрала «швидка».
За попереднім діагнозом медиків, у потерпілого – тяжкі тілесні ушкодження. Поспілкувавшись із очевидцями, поліцейські встановили: між двома незнайомцями спочатку стався словесний конфлікт, а потім один із них кілька разів вдарив опонента руками та ногами в обличчя.
Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам співробітники карного розшуку затримали підозрюваного у побитті киянина. Ним виявився 20-річний місцевий мешканець, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві