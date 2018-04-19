У Луцьку поліцейські затримали досвідчених квартирних крадіїв. ФОТО

У Луцьку поліцейські затримали досвідчених квартирних крадіїв. ФОТО

18:00 19.04.2018
  • У Луцьку поліцейські затримали досвідчених квартирних крадіїв. ФОТО
  • У Луцьку поліцейські затримали досвідчених квартирних крадіїв. ФОТО
  • У Луцьку поліцейські затримали досвідчених квартирних крадіїв. ФОТО
  • У Луцьку поліцейські затримали досвідчених квартирних крадіїв. ФОТО
  • У Луцьку поліцейські затримали досвідчених квартирних крадіїв. ФОТО
  • У Луцьку поліцейські затримали досвідчених квартирних крадіїв. ФОТО
  • У Луцьку поліцейські затримали досвідчених квартирних крадіїв. ФОТО

На вулиці Набережній у Луцьку співробітники поліції охорони затримали двох зловмисників, які намагалися обікрасти квартиру. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. За фактом замаху на крадіжку слідчі розпочали кримінальне провадження.

На екстрену лінію «102» волинської поліції надійшло повідомлення, що в обласному центрі на вулиці Набережній  невідомі особи намагаються проникнути в одну із квартир багатоповерхівки. На місце події оперативно прибув наряд поліції охорони, екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.

Поліцейські затримали двох чоловіків, які намагалися потрапити до чужої квартири. Зловмисниками виявилися 32-річний та 41-річний жителі Луцька, до слова, один з них уже має судимість.

У правопорушників, зокрема, поліцейські вилучили гроші, різноманітні інструменти для відкривання дверних замків та рукавички. Зловмисників затримали у порядку статті 208 КПК України.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Мова йде про замах на крадіжку з проникненням. Санкція статті передбачає  позбавлення волі строком від трьох до шести років.

«Після оголошення правопорушникам підозри, слідчі звернуться до суду з клопотанням щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство обґрунтовано підозрює вказаних осіб також у причетності до скоєння ряду інших майнових злочинів», – повідомив Петро Шпига, начальник головного управління Національної поліції у Волинській області.

На місці скоєння кримінального правопорушення поліція також затримала автомобіль на якому пересувалися зловмисники.  

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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