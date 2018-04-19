В Одесі рятувальники під час гасіння пожежі натрапили на тіло дитини. ФОТО

В Одесі рятувальники під час гасіння пожежі натрапили на тіло дитини. ФОТО

16:40 19.04.2018
  • В Одесі рятувальники під час гасіння пожежі натрапили на тіло дитини. ФОТО
  • В Одесі рятувальники під час гасіння пожежі натрапили на тіло дитини. ФОТО
  • В Одесі рятувальники під час гасіння пожежі натрапили на тіло дитини. ФОТО
  • В Одесі рятувальники під час гасіння пожежі натрапили на тіло дитини. ФОТО

О 05:33 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Академіка Заболотного, 22.

Прибувши на місце пожежі рятувальники встановили, що горить домашнє майно у квартирі на першому поверсі будинку. О 05:53 рятувальники локалізували та о 05:56 ліквідували пожежу на площі 8 м2. На місці пожежі виявлено загиблу доньку господарки квартири 2014 р.н.

Внаслідок пожежі постраждали троє дівчат: доньки сестри господарки, 2004 і 2011 р.н., які отримали отруєння продуктами горіння та донька господарки 2016 р.н., яка отримала отруєння продуктами горіння і опіки стоп ІІ ступеню 9 % тіла. Всі діти госпіталізовані до дитячої міської лікарні №3, стан здоров'я середньої важкості.

Причина пожежі – необережне поводження з вогнем при використанні свічки (в квартирі за несплату було відключено освітлення). До гасіння пожежі залучалось 6 одиниць основної та спеціальної техніки та 24 чоловіка особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якщо вам запропонують продати свій голос на виборах, чи погодитесь ви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.