В Одесі рятувальники під час гасіння пожежі натрапили на тіло дитини. ФОТО

О 05:33 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Академіка Заболотного, 22.

Прибувши на місце пожежі рятувальники встановили, що горить домашнє майно у квартирі на першому поверсі будинку. О 05:53 рятувальники локалізували та о 05:56 ліквідували пожежу на площі 8 м2. На місці пожежі виявлено загиблу доньку господарки квартири 2014 р.н.

Внаслідок пожежі постраждали троє дівчат: доньки сестри господарки, 2004 і 2011 р.н., які отримали отруєння продуктами горіння та донька господарки 2016 р.н., яка отримала отруєння продуктами горіння і опіки стоп ІІ ступеню 9 % тіла. Всі діти госпіталізовані до дитячої міської лікарні №3, стан здоров'я середньої важкості.

Причина пожежі – необережне поводження з вогнем при використанні свічки (в квартирі за несплату було відключено освітлення). До гасіння пожежі залучалось 6 одиниць основної та спеціальної техніки та 24 чоловіка особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області