У Києві уродженця Росії затримали за контрабанду зброї. ФОТО

Чоловік налагодив нелегальне перевезення із-за кордону частин та механізмів зброї, переробляв її до боєздатного стану та продавав.

Під час обшуків у приміщеннях, які йому належать, вилучений цілий арсенал. Затримали зловмисника під час збуту пістолетів.

Наприкінці минулого року працівники столичної поліції разом зі співробітниками Служби безпеки України отримали оперативну інформацію про контрабанду та продаж зброї.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та розпочали розслідування.

Правоохоронці проводили оперативно-розшукові та слідчі дії, аби встановити всі обставини правопорушення та задокументувати злочинні дії зловмисників.

«Зрештою слідчі столичної поліції спільно із колегами з Служби безпеки України за прокуратури встановили, що уродженець Росії організував бізнес зі зберігання, переробки та збуту вогнепальної зброї та бойових припасів. У ході слідства встановлено його причетність до створення каналу контрабандного надходження із країн Європи короткоствольної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Із привезених складових частин та механізмів сучасних зразків вогнепальної зброї росіянин, у тому числі з допомогою майстрів-зброярів, збирав зброю із окремих частин, за необхідності виготовляв відсутні запчастини, доводив її до боєздатного стану і продавав.

«Слідчі київської поліції та працівники СБУ задокументували факт збуту двох бойових пістолетів іноземного виробництва, а відтак затримали фігуранта і провели обшуки у кількох приміщеннях, які йому належать: квартири, елітний автомобіль та кілька гаражів. Правоохоронці вилучили готівку, пістолети (деякі - без маркування), автомати, гранатомети РПГ-18, гранати РГД-5 та Ф-1, комплектуючі частини до зброї, глушники, ручні кулемети, запали, патрони. Усе це направили на експертизу», - зазначив Андрій Крищенко.

Росіянину оголошено підозру за збут вогнепальної зброї, направлено подання до суду щодо його арешту. За ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України йому загрожує до семи років ув’язнення. Після проведення всіх слідчих дій можлива перекваліфікація його дій на більш тяжкий злочин.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві