Під час ДТП на Полтавщині фура розтрощила легковик, є загиблі. ФОТО

Під час ДТП на Полтавщині фура розтрощила легковик, є загиблі. ФОТО

09:00 20.04.2018
  • Під час ДТП на Полтавщині фура розтрощила легковик, є загиблі. ФОТО
  • Під час ДТП на Полтавщині фура розтрощила легковик, є загиблі. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автомобільній дорозі Полтава – Олександрія біля села Бутенки Кобеляцького району.

За попередньою інформацією, зіткнулися легковий автомобіль марки «Hyundai Accent» (рухався у напрямку Кременчука) та вантажівка МАН (їхав у напрямку Полтави).

Унаслідок зіткнення 42-річний водій легковика (мешканець Полтави) загинув на місці.

Обставини та причини аварії встановлюють працівники поліції.  За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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