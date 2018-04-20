Під час ДТП на Полтавщині фура розтрощила легковик, є загиблі. ФОТО
Під час ДТП на Полтавщині фура розтрощила легковик, є загиблі. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталася на автомобільній дорозі Полтава – Олександрія біля села Бутенки Кобеляцького району.
За попередньою інформацією, зіткнулися легковий автомобіль марки «Hyundai Accent» (рухався у напрямку Кременчука) та вантажівка МАН (їхав у напрямку Полтави).
Унаслідок зіткнення 42-річний водій легковика (мешканець Полтави) загинув на місці.
Обставини та причини аварії встановлюють працівники поліції. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області