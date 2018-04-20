Під час ДТП на Полтавщині фура розтрощила легковик, є загиблі. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автомобільній дорозі Полтава – Олександрія біля села Бутенки Кобеляцького району.

За попередньою інформацією, зіткнулися легковий автомобіль марки «Hyundai Accent» (рухався у напрямку Кременчука) та вантажівка МАН (їхав у напрямку Полтави).

Унаслідок зіткнення 42-річний водій легковика (мешканець Полтави) загинув на місці.

Обставини та причини аварії встановлюють працівники поліції. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області