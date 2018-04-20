На Миколаївщині під час ДТП жахливо розбився "Мерседес", є поранені. ФОТО

Напередодні, близько опівночі, водій легкового автомобіля Mercedes-Benz Е210, рухаючись по проїжджій частині дороги по вулиці Грушевського у м. Первомайськ, поблизу магазину «Ізюминка», за попередніми даними, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з металевим відбійником.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 42-річний водій легковика та його 25-річний пасажир отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості та були доставлені до медичного закладу, де їм надали першу невідкладну допомогу.

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення відповідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області