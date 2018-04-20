ДТП на Прикарпатті: один загиблий та п’ятеро поранених, четверо з яких - діти. ФОТО

ДТП на Прикарпатті: один загиблий та п’ятеро поранених, четверо з яких - діти. ФОТО

10:42 20.04.2018
  • ДТП на Прикарпатті: один загиблий та п’ятеро поранених, четверо з яких - діти. ФОТО
  • ДТП на Прикарпатті: один загиблий та п’ятеро поранених, четверо з яких - діти. ФОТО

Обставини ДТП з'ясовує слідчо-оперативна група слідчого управління поліції області.

Як попередньо встановлено, водій пасажирського маршрутного мікроавтобуса "Мерседес Спринтер", сполученням "Надвірна-Ланчин", рухався у напрямку смт.Ланчин. На відрізку дороги у с. Лоєва сталося зіткнення із автомобілем "Дачія Логан", водій якого виїхав на смугу зустрічного руху.

Внаслідок з'їзду пасажирського мікроавтобуса в кювет та часткового перекидання, 1 пасажир, житель Ланчина, загинув на місці події, а ще 5 його пасажирів госпіталізували. Серед них четверо неповнолітніх.

Троє доставлено до обласної дитячої клінічної лікарні, одного - у реанімацію місцевої районної лікарні. Крім того, у Надвірнянській районній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває ще одна травмована пасажирка.

За фактом ДТП розпочато досудове слідство

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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