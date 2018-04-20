У ДТП на Донеччині легковик врізався в автобус, є загиблі та поранені. ФОТО

У ДТП на Донеччині легковик врізався в автобус, є загиблі та поранені. ФОТО

12:20 20.04.2018
  • У ДТП на Донеччині легковик врізався в автобус, є загиблі та поранені. ФОТО
  • У ДТП на Донеччині легковик врізався в автобус, є загиблі та поранені. ФОТО

Попередньо встановлено, що під час руху водій автомобілю «Дєу Ланос» не впорався з керуванням та зіткнувся з рейсовим автобусом Торецьк- Маріуполь.

За попередніми даними, поблизу Цукуріно 36-річний водій «Дєу Ланос», намагаючись обігнати автомобіль, не впорався з керуванням і вчинив зіткнення із зустрічним рейсовим автобусом. Внаслідок аварії від отриманих травм водій автівки загинув, а його четверо пасажирів серйозно травмовані. Всіх госпіталізовано до лікарні м. Селидове.

Про аварію до поліції повідомив водій автобуса, який зазначив, що він та його пасажири отримали незначні пошкодження.

Мар’їнські поліцейські та співробітники ДСНС працювали на місці події.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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