За матеріалами СБУ на Волині засуджено двох наркоторгівців. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки України на Волині засуджено двох громадян однієї з європейських країн за контрабанду та збут наркотичних речовин на території нашої країни.

Правоохоронці встановили, що двоє іноземців організували наркотрафік з країн ЄС до України. Ділки переміщали наркотики через державний кордон України та реалізовували їх на території Волинської області. Оперативники спецслужби задокументували контрабанду та збут зловмисниками в регіоні півкілограма амфетаміну.

У січні 2016 року поблизу митного поста «Устилуг» співробітники СБУ затримали наркоторгівців під час спроби збуту двох кілограмів амфетаміну. Слідчі спецслужби провели досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження до суду.

Суд визнав обвинувачених винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді одинадцяти років та шести місяців позбавлення волі з конфіскацією майна та десяти років з конфіскацією майна відповідно.

Апеляційний суд Волинської області залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Вирок набув законної сили.

За матеріалами прес-центру СБУ