На Луганщині патрульні поліції вгамували буяна, який вимахував гранатою. ФОТО

"Чоловік із гранатою в руках погрожує підірвати будинок" — таке повідомлення цієї ночі отримали патрульні Лисичанська.

Жінка повідомляла, що на другому поверсі будинку знаходиться чоловік у стані алкогольного сп'яніння, який тримає у руках гранату та погрожує підірвати будинок.

Патрульні, які прибули на виклик, оточили будинок та обмежили доступ на його територію для сторонніх осіб. Перевіривши прилеглу до будинку територію та перший поверх будинку, з місця події інспектори евакуювали чоловіка, що перебував в одній з квартир. Переконавшись, що загроза для сторонніх осіб мінімізована, патрульні почали підійматись на другий поверх.