На Хмельниччині під час ДТП постраждали двоє людей. ФОТО

На Хмельниччині під час ДТП постраждали двоє людей. ФОТО

20:00 20.04.2018
  • На Хмельниччині під час ДТП постраждали двоє людей. ФОТО
  • На Хмельниччині під час ДТП постраждали двоє людей. ФОТО

Аварія сталась близько 18:15 години на автодорозі «Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка» між селами Пирогівці та Голосків.

За попередніми даними, 34-річний житель Івано-франківської області, керуючи вантажним автомобілем «МАN», розпочав маневр розвороту у невстановленому місці, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем «Volkswagen Golf» під керуванням 30-річного жителя м. Хмельницького.

В результаті ДТП водій «Фольксвагену» отримав рвані рани рук та ніг, а його пасажир, 29-річна жителька м. Хмельницького, — перелом пальця руки. Потерпілим була надана медична допомога без госпіталізації.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якщо вам запропонують продати свій голос на виборах, чи погодитесь ви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.