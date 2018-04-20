На Хмельниччині під час ДТП постраждали двоє людей. ФОТО

Аварія сталась близько 18:15 години на автодорозі «Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка» між селами Пирогівці та Голосків.

За попередніми даними, 34-річний житель Івано-франківської області, керуючи вантажним автомобілем «МАN», розпочав маневр розвороту у невстановленому місці, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем «Volkswagen Golf» під керуванням 30-річного жителя м. Хмельницького.

В результаті ДТП водій «Фольксвагену» отримав рвані рани рук та ніг, а його пасажир, 29-річна жителька м. Хмельницького, — перелом пальця руки. Потерпілим була надана медична допомога без госпіталізації.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області