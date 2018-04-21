На Харківщині продавчиню вбили кількома ударами пляшки по голові. ФОТО

На Харківщині продавчиню вбили кількома ударами пляшки по голові. ФОТО

23:00 21.04.2018
  • На Харківщині продавчиню вбили кількома ударами пляшки по голові. ФОТО
  • На Харківщині продавчиню вбили кількома ударами пляшки по голові. ФОТО
  • На Харківщині продавчиню вбили кількома ударами пляшки по голові. ФОТО

Працівники Основ’янського відділу поліції оперативно затримали за скоєння тяжкого злочину 42-річного жителя міста Люботин.

На даний він знаходиться під вартою.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів Основ’янського району скоєно напад на жінку.

На місце події виїжджало керівництво та слідчо-оперативна група відділу поліції. Поліцейські встановили, що у крамниці стався конфлікт між продавчинею та покупцем.

Під час сварки зловмисник схопив скляну пляшку, якою наніс жінці кілька ударів. Чоловік заволодів грошима з каси у сумі близько 600 гривень, після чого залишив місце події. Потерпіла у тяжкому стані була доставлена до лікарні, проте через велику крововтрату 55-річна жінка померла.

Як зазначив начальник Основ’янського відділу поліції Ігор Колінко, в ході проведення розшукових заходів оперативники за лічені години затримали чоловіка, причетного до скоєння злочину.

Слідчим відкриті кримінальні провадження за п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає тюремне ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. На даний час зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєному.

Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якщо вам запропонують продати свій голос на виборах, чи погодитесь ви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.