У Вінниці поліцейські затримали в кафе озброєного до зубів хулігана. ФОТО

Близько 02 години ночі працівники управління поліції охорони затримали по вулиці 600-річчя 38-річного вінничанина, який мав при собі пістолет з бойовими набоями та два ножі з ознаками холодної зброї.

За словами начальника Вінницького відділу поліції Сергія Синявського, працівникам управління поліції охорони, які несли службу на території торгівельно-розважального комплексу, надійшла інформація, що чоловік конфліктує на території поруч розташованого літнього кафе через небажання розраховуватися. Коли на місце прибули два поліцейських поліції охорони, вони побачили у чоловіка пістолет.

Зловмисник відразу почав тікати, намагаючись викинути зброю. При затриманні він вчинив опір правоохоронцям, однак поліцейські застосували до нього заходи фізичного впливу та одягли кайданки.

У затриманого вилучено пістолет без будь-якого маркування, споряджений п’ятьма бойовими набоями та два ножі з ознаками холодної зброї. Речові докази відправлені на експертизу.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Затриманим виявився раніше судимий за вбивство та хуліганство.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області