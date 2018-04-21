У Херсоні невідомі кинули гранату у двір приватного будинку, - поліція

Ввечері у Херсоні на території подвір’я приватного будинку пролунав вибух (ймовірно - граната), чим було спричинено майнову шкоду власнику будинку. На щастя з людей ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом). Проводяться першочергові слідчі дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні.

За матеріалами прес-служби прокуратури Херсонської області