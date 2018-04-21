У Запоріжжі поліція затримала озброєного торгівця важкими наркотиками. ФОТО

Працівники сектору кримінальної поліції Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області викрили місцевого мешканця 1983 року народження, який збув наркотичну речовину «опій ацетильований».

Під час затримання у громадянина вилучено наркотичний засіб та гроші.

Того ж дня оперативники спільно зі слідчими провели обшук за місцем мешкання фігуранта. Було вилучено:

4,5 мл концентрату опію ацетильованого;

3 мл. наркотичної речовини «опій ацетильований»;

пістолет «Флобер»;

9 набоїв калібру 5.62 мм.

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області