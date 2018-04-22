У Миколаєві під час сварки сталась стрілянина, одного чоловіка поранено. ФОТО

Близько о пів на 3 годину ночі до екіпажу патрульної поліції звернулись небайдужі громадяни, які повідомили, що стали свідками того, що кілька хвилин тому по вулиці Погранична, неподалік від перехрестя з вулицею Даля, біля одного з цілодобових магазинів невідомі голосно сперечались між собою, а потім пролунали два постріли.

Після чого один чоловік впав, а троє кинулись навтьоки.

Як з’ясувалося, чоловіку влучили в ногу та в вухо з ймовірно травматичної зброї. Інспектори негайно викликали постраждалому карету швидкої медичної допомоги, а самі, отримавши від свідків події прикмети трьох невідомих, розпочали пошук. Вже за кілька хвилин патрульні побачили трьох чоловік, які йшли постійно озираючись. Після того як правоохоронці наказали невідомим зупинитись, вони здійснили спробу втекти, один з них при цьому викинув щось через паркан. Патрульні затримали правопорушників і одягнули на них кайданки.

При огляді території були виявлені предмет, зовні схожий на пістолет, та предмет, схожий на ніж, яких ймовірно намагались позбутись затримані.

Після прибуття слідчо-оперативної групи Заводського відділу поліції, патрульні передали затриманих слідчим.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Миколаївської області